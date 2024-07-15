Студент-вандал уничтожил деревце на площади защитников Донбасса в Новокузнецке

То, как молодой человек ломал деревце, запечатлели камеры наблюдения.В Новокузнецке всего спустя неделю после технического открытия площади защитников Донбасса произошло ЧП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военный хирург озвучил Белоусову правду о солдатах: "Требуется, чтобы противник сжёг Москву?"
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
- "Под строжайшим секретом завезли" – всё полыхает: В Одессе добили британскую элиту. В Николаеве ранен мэр и генералы – партизаны
Свежие комментарии