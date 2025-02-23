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Пенсионерку из Беларуси задержали в Петербурге за оскорбление Лукашенко

62-летнюю жительницу Гомельской области Республики Беларусь задержали в Санкт-Петербурге. По данным издания «Фонтанка», женщина находилась в розыске за оскорбления белорусского президента Александра Лукашенко в соцсетях.

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