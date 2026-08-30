Киевляне демонстрируют в сети фотографии пустых полок в магазинах. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-нардеп Владимир Олейник отметил, что это стало результатом объявленной Зеленским сорокадневной программы принуждения России к миру, а сама Украина движется в сторону голодомора.