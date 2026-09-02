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Курские новости

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Курянам рассказали о подорожании минимальной продуктовой корзины на 8,5%

Курянам рассказали о подорожании минимальной продуктовой корзины на 8,5%

Самая дорогая продуктовая корзина зафиксирована на Чукотке — 21 085,9 рубля, самая доступная — в Мордовии, там она стоит 6 591,1 рубля.

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