Пять бывших глав Пентагона выступили против Трампа из-за увольнения генералов

Пять бывших глав Пентагона открыто раскритиковали президента США Дональда Трампа за увольнение председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна и других высокопоставленных военных.
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