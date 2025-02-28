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Пять бывших глав Пентагона выступили против Трампа из-за увольнения генералов

Пять бывших глав Пентагона выступили против Трампа из-за увольнения генералов

Пять бывших глав Пентагона открыто раскритиковали президента США Дональда Трампа за увольнение председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна и других высокопоставленных военных.

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