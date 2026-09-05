В сауне термального комплекса в Челнах потушили пожар. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании в термальном комплексе «Cleversport» поступило в 9:08.
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