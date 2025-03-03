Встречаем весну в театре! Комедии, драмы, две премьеры марта от театрального агентства «Арт-Партнер»

Премьера «Торговцы резиной» Премьера «Торговцы резиной» Предоставлено Пресс-службойИгорь Верник, Полина Кутепова и Виталий Коваленко в спектакле Петра Шерешевского «Торговцы резиной» по пьесе известного комедиографа Ханоха Левина.
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