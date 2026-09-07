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Вечерний Новосибирск

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Женщина разбила бутылку пива об голову знакомой в караоке-баре под Новосибирском

Женщина разбила бутылку пива об голову знакомой в караоке-баре под Новосибирском

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

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