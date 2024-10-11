Путин прибыл в ТПП Туркмении для участия в международном форуме

Президент России Владимир Путин прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.