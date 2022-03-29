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Эван Мобли получил травму голеностопа

Бигмен «Кавальерс» Эван Мобли не смог доиграть матч против «Мэджик» (101:107) в понедельник из-за растяжения связок левого голеностопа.

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