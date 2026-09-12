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Царьград

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В Новосибирске покажут шоу воздушных гимнастов над парком

В Новосибирске покажут шоу воздушных гимнастов над парком

Праздничная программа, посвящённая воздушной гимнастике, развернётся на территории парка с 17:30 до 21:30.

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