В США заявили о трудностях разработки гарантий безопасности для Киева

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com Администрация американского лидера Джо Байдена не может выработать четкие гарантии безопасности Украине, поскольку у Вашингтона нет возможностей обеспечить их выполнение в долгосрочной перспективе.
Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com Администрация американского лидера Джо Байдена не может выработать четкие гарантии безопасности Украине, поскольку у Вашингтона нет возможностей обеспечить их выполнение в долгосрочной перспективе.
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