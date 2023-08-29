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В США заявили о трудностях разработки гарантий безопасности для Киева

В США заявили о трудностях разработки гарантий безопасности для Киева

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com Администрация американского лидера Джо Байдена не может выработать четкие гарантии безопасности Украине, поскольку у Вашингтона нет возможностей обеспечить их выполнение в долгосрочной перспективе.

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