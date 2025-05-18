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Daily Storm

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Два человека погибли при столкновении парусника с мостом в Нью-Йорке

Два человека погибли при столкновении парусника с мостом в Нью-Йорке

Еще 19 человек пострадалиПарусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, в результате чего погибли два человека, пишет ABC News со ссылкой на мэра Эрика Адамса.

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