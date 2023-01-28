Стеф Карри достал улетающий в аут мяч и набрал 2 очка в быстрой атаке

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором красивого момента в матче с «Рэпторс» (129:117). Под занавес первой четверти Карри после перехвата в последний момент достал улетающий в аут мяч, после чего набрал 2 очка в быстрой атаке.