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Новости Брянска

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Клинцовский суд взыскал с школы 250 тысяч за травму ученицы

Клинцовский суд взыскал с школы 250 тысяч за травму ученицы

Ребёнок получил перелом бедра на тренировке по художественной гимнастике, суд взыскал со школы 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, иск к тренеру отклонён.

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