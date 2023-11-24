НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Гари Невилл: «Эвертон» – козел отпущения. В АПЛ что-то сломалось. Топ-6 клубов – хулиганы, пытались разрушить весь европейский футбол, убить игру, а им дали штраф 22 млн»

Гари Невилл: «Эвертон» – козел отпущения. В АПЛ что-то сломалось. Топ-6 клубов – хулиганы, пытались разрушить весь европейский футбол, убить игру, а им дали штраф 22 млн»

С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх