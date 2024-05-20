Опоздуны: игры, в которых обучаться новым приемам приходится на ходу

Видеоигры, как правило, начинаются с обучения. Цель этого обучения – познакомить нас с управлением и основными механиками, чтобы мы понимали, как, собственно, играть в эту игру и что придётся делать на протяжении следующих часов.
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