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«Детройт» расторгнет контракт с Олкинуорой. Бывший вратарь «Металлурга» ни разу не сыграл в НХЛ

«Детройт» расторгнет контракт с экс-вратарем «Металлурга» Юхо Олкинуорой. 32-летний финн помещен на драфт отказов с целью расторжения двустороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года.

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