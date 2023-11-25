В России ответили на угрозу уничтожения Крымского моста

Задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответил на угрозу главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка уничтожить Крымский мост первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.
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