Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён Assassin’s Creed Shadows должна была выйти 15 нояб...

Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменёнAssassin’s Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но теперь Ubisoft официально объявила, что покупка коллекционного издания Assassin’s Creed Shadows больше не даст игрокам раннего доступа к новому экшену – обладатели этого издания смогут приступить… источник#Ubisoft.