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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён Assassin’s Creed Shadows должна была выйти 15 нояб...

Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён Assassin’s Creed Shadows должна была выйти 15 нояб...

Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменёнAssassin’s Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но теперь Ubisoft официально объявила, что покупка коллекционного издания Assassin’s Creed Shadows больше не даст игрокам раннего доступа к новому экшену – обладатели этого издания смогут приступить… источник#Ubisoft.

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