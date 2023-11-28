Организатор польского протеста окрестил Киев «избалованным ребенком»

Украинцы в своей внешней политике похожи на избалованных детей, поэтому методом диалога выстраивать с ними общение не получится, заявил организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook*.
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