Командир Кызылаков сообщил об авиаударе по ВСУ перед заходом ВС РФ в Марьевку

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар при помощи авиации по позициям ВСУ в Марьевке ДНР перед заходом туда штурмовиков, рассказал командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Даниил Кызылаков.
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