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Трех подпольных банкиров задержали в Ярославле

Трех подпольных банкиров задержали в Ярославле

t.me/IrinaVolk_MVD В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали трех теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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