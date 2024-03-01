Трех подпольных банкиров задержали в Ярославле

t.me/IrinaVolk_MVD В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали трех теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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