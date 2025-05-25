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Синнер о том, что якобы был в Копенгагене с девушкой: «Там не было никакой девушки»

Синнер о том, что якобы был в Копенгагене с девушкой: «Там не было никакой девушки»

По информации медиа, итальянца заметили с датской инфлюенсершей. – Я видел фотографии, на которых гуляли по Копенгагену с девушкой на этой неделе.

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