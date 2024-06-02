Сальмонеллез с доставкой: под Калининградом свыше 30 человек отравились, заказав еду

Среди инфицированных есть дети. Вспышка сальмонеллеза произошла в Калининградской области. Там более 30 человек отравились после заказа продукции в одном из пунктов здорового питания, сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале.
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