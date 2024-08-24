Маринуем рыбу по-сибирски. Сугудай, как местные готовят для себя и друзей

Рецепт настоящего сугудай северные кулинары обычно приберегают для себя и друзей. Между тем, маринованная рыба по-сибирски намного проще практически всех аналогичных рецептов: сугудай можно делать из разных видов рыб и есть уже через 3 часа после начала маринования.