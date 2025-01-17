Маск: причиной крушения корабля Starship стала утечка топлива или кислорода

REUTERS/Marcus Haworth via REUTERS Причиной крушения космического корабля Starship компании SpaceX могла стать утечка кислорода или топлива, уменьшившая пропускную способность вентиляционного отверстия судна.
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