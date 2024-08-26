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Газета «Культура»

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Фестиваль «Окольный город» завершился в Великом Новгороде

Фестиваль «Окольный город» завершился в Великом Новгороде

В Великом Новгороде завершился первый фестиваль исторического средневекового боя «Окольный город». В рамках фестиваля в июне, июле и августе прошли полноконтактные бои в металлических доспехах XIV–XV веков, турниры, огненное шоу.

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