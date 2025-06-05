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Инклюзивный пикник в музее-заповеднике «Царицыно»

Инклюзивный пикник в музее-заповеднике «Царицыно»

В День защиты детей поляна у Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» превратилась в огромную игровую площадку, где люди с разными возможностями смогли вместе петь, танцевать, играть и учиться новому.

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