Инклюзивный пикник в музее-заповеднике «Царицыно»

В День защиты детей поляна у Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» превратилась в огромную игровую площадку, где люди с разными возможностями смогли вместе петь, танцевать, играть и учиться новому.
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