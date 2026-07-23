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Гигантский Starship V3 застыл перед стартом: людей засняли рядом с ракетой на башне Mechazilla

Гигантский Starship V3 застыл перед стартом: людей засняли рядом с ракетой на башне Mechazilla

Запуск ожидается грядущей ночьюФотограф Max Evans из NASA Spaceflight запечатлел необычный момент на космодроме SpaceX Starbase в Южном Техасе: полный комплект Starship, состоящий из ускорителя Booster 20 и корабля Ship 40, показали на фоне ярко-оранжевого закатного неба.

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