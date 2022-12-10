Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Фанаты Аргентины пели «Марадона лучше Пеле» в бразильском штате Параиба после матчей 1/4 финала

Фанаты Аргентины пели «Марадона лучше Пеле» в бразильском штате Параиба после матчей 1/4 финала

Фанаты сборной Аргентины в Бразилии прославляли Диего Марадону. Аргентина прошла Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 4:3), а Бразилия вылетела от Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх