Bloomberg: часть российской нефти перевозится на европейских судах

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), около двух третей российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, присоединившимся к ценовому потолку на поставки РФ.
По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), около двух третей российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, присоединившимся к ценовому потолку на поставки РФ.
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