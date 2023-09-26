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Bloomberg: часть российской нефти перевозится на европейских судах

Bloomberg: часть российской нефти перевозится на европейских судах

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), около двух третей российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, присоединившимся к ценовому потолку на поставки РФ.

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