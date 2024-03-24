Понимание статуса контракта Минобороны как военнослужащий или доброволец — как расторгнуть контракт Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации… Мобилизация: последние новости на 24 марта 2024 о частичной мобилизации в России .
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