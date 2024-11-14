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Закон, порядок, государство

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В Белгородской области пополнились ряды кадетов Госавтоинспекции

В Ракитянском районе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты первоклассников опорной школы по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма.

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