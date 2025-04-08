Прибыль 'Саянскхимпласт' упала в 100 раз: составила 20,73 млн рублей

"Саянскхимпласт", ведущий производитель ПВХ в России, в 2024 году зафиксировал снижение чистой прибыли более чем в 100 раз, до 20,73 млн рублей, из-за инфраструктурных ограничений и сокращения спроса на фоне изменений в ипотечной сфере.