“Больше летаешь — лучше попадаешь”: как защищает Донецк батарея РСЗО

Корреспондент RT рассказал о том, как в зоне СВО работают расчёты реактивных “Градов”.В зоне спецоперации на Украине активно работают расчёты реактивных “Градов”, которые способны накрывать огненным штормом большие территории.
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