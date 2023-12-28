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“Больше летаешь — лучше попадаешь”: как защищает Донецк батарея РСЗО

“Больше летаешь — лучше попадаешь”: как защищает Донецк батарея РСЗО

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