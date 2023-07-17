ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Исход конфликта на Украине будет решаться на заводах

Исход конфликта на Украине будет решаться на заводах

Все обещания, данные Украине на саммите НАТО, мало что значат, поскольку арсеналы Запада и его промышленная база сокращаются.

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Комментарии
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yumashev
Стоит обратить внимание, что &quot;крупные американские подрядчики отстаивают дорогостоящие программы — межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки и тому подобное&quot;. Значит подготовка к войне с Китаем идёт полным ходом. Европа разорена, России с присоединёнными землями бывшей Украины будет полно мороки. Так, что Китай их стратегическая цель. Притом для дистанционной войны.
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16 час.
Samarium
А если собственники российских оборонных предприятий сочтут для себя не выгодным производство вооружений, то что делать будем??/ Да тут еще того и гляди оставшиеся приватизируют....
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13 час.

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