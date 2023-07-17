Исход конфликта на Украине будет решаться на заводах

Стоит обратить внимание, что "крупные американские подрядчики отстаивают дорогостоящие программы — межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки и тому подобное". Значит подготовка к войне с Китаем идёт полным ходом. Европа разорена, России с присоединёнными землями бывшей Украины будет полно мороки. Так, что Китай их стратегическая цель. Притом для дистанционной войны.

Samarium

А если собственники российских оборонных предприятий сочтут для себя не выгодным производство вооружений, то что делать будем??/ Да тут еще того и гляди оставшиеся приватизируют....