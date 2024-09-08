Цена Курской военной авантюры Зеленского – более 10 тысяч жизней и сотни единиц техники

Николай Большаков 7 сентября 2024 г. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на встрече министров обороны стран альянса в Германии в формате «Рамштайн» долго говорил о «больших достижениях» Украины в Курской области.
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