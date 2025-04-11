Мошенники предлагают улучшить скорость интернета, чтобы украсть деньги

В Управлении МВД России по киберпреступлениям заявили, что злоумышленники под видом сотрудников операторов связи предлагают «бесплатно улучшить соединение», чтобы получить доступ к банковским счетам пользователей.
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