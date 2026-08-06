В Ozon Банке прокомментировали санкции Великобритании

Озон-банк, попавший под новые санкции Великобритании, продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе кредитной организации ТАСС пояснили, что у банка нет зарубежных активов и он не проводит операции за пределами России, поэтому рестрикции на его деятельность не повлияют.