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Армия Израиля заявила, что вернула контроль над всеми населенными пунктами страны

Армия Израиля заявила, что вернула контроль над всеми населенными пунктами страны

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли боевики палестинского движения ХАМАС, сообщил 9 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

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