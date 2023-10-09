Армия Израиля заявила, что вернула контроль над всеми населенными пунктами страны

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли боевики палестинского движения ХАМАС, сообщил 9 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии