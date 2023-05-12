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Наглым образом: член ОПГ угрожал расправой полицейским в зале суда

Наглым образом: член ОПГ угрожал расправой полицейским в зале суда

Государственный обвинитель запросил 25 лет заключения для гражданина Молдавии Андрея Торкунова по кличке Турок, которого следствие считает лидером преступного мира, причастным к организации ряда дерзких преступлений против собственности в России.

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