Гробница Тутанхамона, популярная как KV62, не хочет становиться только музейным экспонатом. Спустя век после открытия она опять подбрасывает историкам загадку.
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