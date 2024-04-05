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На севере Тамбова автобус сбил двоих детей

На севере Тамбова автобус сбил двоих детей

В Тамбове под колеса автобуса попали двое детей. ДТП произошло 4 апреля на улице Агапкина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 53-летний водитель автобуса "МАЗ 103965" допустил наезд на пешеходов - девочку 2014 года рождения и мальчика 2010 года рождения, которые находились на проезжей части, без цели ее перехода.

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