На севере Тамбова автобус сбил двоих детей

В Тамбове под колеса автобуса попали двое детей. ДТП произошло 4 апреля на улице Агапкина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 53-летний водитель автобуса "МАЗ 103965" допустил наезд на пешеходов - девочку 2014 года рождения и мальчика 2010 года рождения, которые находились на проезжей части, без цели ее перехода.