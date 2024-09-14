41,4K прочтений Вчера Банальный сюжет в эфире местного телеканала с опросом на улицах Львова вызвал настоящую бурю в харьковских пабликах.
«Тогда давайте отделяться». Харьковчане разозлились на львовян из-за мовы
Комментарии
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Eduard
В любом случае мова нам понятна,потому что исходник русский язык.Естт конечно словечка не понятные,но в основном мы их поеимаем,
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8 час.
Eduard
Считайте,что жители Львовской области на Донбасс после гос переворота и напали.Это значит,что Гражданская война шла!
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8 час.
Eduard
По всей Европе украинцы на русском говорят,там ижители Львова я уверен.Их акцент не спутаете!
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8 час.
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