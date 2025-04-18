Что хуже: тотальная прослушка или телефонные мошенники?

Слушают нас давным давно. Попробуйте положить телефон рядом и поговорить с кем нибудь ну хотя бы про покупку культиватора или ещё чего сидя в одной комнате. Потом возьмите телефон и увидите ,что вся реклама будет про культиваторы.

Михалыч

Когда создается ЯД, то тут же создают и противоядие. Этот принцип пока слабо внедряется в новую эпоху цифровизации. Скорее всего жадным заказчикам новых IT продуктов не хочется тратить на это деньги, или просто ума на это не хватает, а потом из-за этого страдают миллионы людей. Нужно законодательно обязать в Технические задания разработчиков включать ПРОТИВОЯДИЕ от криминала или "от дурака" ( как это раньше делалось в авиации).