Пушков заявил, что доктрина Трампа-Вэнса не совпадает с либеральными идеями ЕС

Политика как он...
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Политика как она есть

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Новая внешнеполитическая доктрина, положения которой высказывают президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс, кардинально отличается от либеральных «ценностей» Европейского союза.

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