Сборная Алжира сенсационно вылетела с Кубка Африки

Сборная Алжира уступила Мавритании и заняла в группе последнее место. В Буаке завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Африки в квартете D, в котором команда Алжира встречалась со сборной Мавритании.
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