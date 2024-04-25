Психолог Игонина: чрезмерная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери

Мамам взрослых дочек стоит помнить о соблюдении личных границ. Чрезмерная любовь будет только мешать личностному росту дочери, сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с «Москвой 24».
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