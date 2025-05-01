В Госдуме назвали сделку по недрам попыткой обмануть Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сделку между США и Украиной по недрам бутафорией и попыткой киевского режима обмануть американского президента Дональда Трампа.
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